DHA 20.08.2025 16:39

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, otomobilde çıkıp ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında 3 dekar alan zarar gördü.

Otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
[Fotograf: DHA]

Dalaman'ın Atakent Mahallesi yakınlarındaki park halindeki otomobilde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Alevlerin bölgedeki yazlık sitelere doğru yönelmesi yürekleri ağza getirdi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle sitelere ulaşmadan 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 dekar alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Yangın Orman Yangını
