Bakan Yerlikaya: Zehir tacirleriyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Hakkari'ye gelen Bakan Yerlikaya, öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hakkari'de genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda bilgi aldıklarını, değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatan toprağının her köşesinde aynı kalkınma ruhu, aynı hizmet azmiyle ilerlediklerini belirten Yerlikaya, bu yolda şehir ayrımının olmadığını, tek istikametlerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurguladı.

"Her bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı devletimizdir"

Bu hedeflerin gerçekleşmesinde en büyük güçlerinin, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aynı toprağın sinesinde, aynı bayrağın gölgesinde millet olma irademizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi 'Türkiye Cumhuriyeti, Alevi'nin de Sünni'nin de Cumhuriyetidir. Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir.' Bu ülkenin ruh köprüleri sağlamdır. Sözü de birdir, duası da birdir, derdi de birdir, devası da birdir. Her bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı devletimizdir. 1000 yıldır birlikte yürüdüğümüz bu yolu ebediyen yürüyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Terörle mücadelede adımları büyük bir kararlılıkla attıklarını ve atmaya devam ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Bu başarı, başta şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Annelerimizin duası, milletimizin sarsılmaz iradesidir. Her bir şehidimizin adı, bu toprakların harcına yazıldı. Onların aziz hatırasına ve şehit ailelerimize minnet borcumuz var. O borcun gereği, bu vatanı asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Artık ülkemiz 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yeni bir dönemin eşiğindedir. 'Terörsüz Türkiye' kardeşlik çağrısıdır ve bu çağrı, 86 milyonun omuz omuza yazdığı bir zaferin adı olacaktır" dedi.

"Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden görevdeyiz"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile bu sürecin TBMM çatısı altında milletin ortak iradesiyle pekişeceğini vurgulayan Yerlikaya, komisyon çalışmalarının sadece bugünün değil, milletin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, "Terörün gölgesi kalktıkça, Hakkari'nin sümbül kokan dağları, Cilo-Satlar'ın eşsiz rotaları, Berçelan Yaylası'nın serin nefesi tüm dünyanın hayranlıkla baktığı yerler olacaktır" diye konuştu. Yerlikaya, şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelimizle Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden görevdeyiz. Kara vatanın her sokağında, mavi vatanın her dalgasında, siber vatanın her noktasında nöbetteyiz. Terörle mücadele, asayiş, organize suçlar, göç ve afet yönetimi, trafik güvenliği gibi her alanda stratejimiz var, planımız var, uygulamalarımız var."

"Uyuşturucuya yönelik operasyonlar sonucu 81 bin 467 şahıs tutuklandı"

Bugün Hakkari'de özellikle bir konuya dikkati çekmek istediğini, onun da uyuşturucuyla mücadele olduğunu dile getiren Yerlikaya, uyuşturucunun gençlere pusu kuran, suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdit ve insanlığın en büyük düşmanı olduğunu vurguladı.

Zehir tacirleriyle ülke ve insanlık adına mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 81 bin 467 şahıs tutuklandı. 39 bin 590 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviyedir. Toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap yakalandı. 313 milyon kök kenevir imha edildi" diye konuştu.

Yerlikaya, bu mücadelenin ihbar ve dijital takip boyutunun da çok önemli olduğunu ifade ederek, bu çerçevede Narkotik Vaka Analizi Sistemi'ni (NARVAS Projesi) geliştirdiklerini söyledi.

Konum bazlı vaka analiz sistemi olan NARVAS'ın, halkın 112 ve UYUMA Mobil Uygulaması üzerinden yaptığı uyuşturucu ihbarlarının analizini sağladığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu sistemle suç haritaları çıkarılıyor. Böylece ekiplerimiz önleyici müdahaleler yapabiliyor. NARVAS üzerinden 267 bin 64 vatandaş ihbarı işleme alındı. Bu ihbarlardan gelişen 35 bin 669 operasyon yapıldı. NARVAS kapsamında uyuşturucudan 41 bin 756 şüpheli ile diğer bağlantılı suçlardan 3 bin 249 şüpheli adalete teslim edildi. Burada vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, başta uyuşturucu olmak üzere organize suçlar, göçmen kaçakçılığı gibi etraflarında duydukları, gördükleri, bildikleri tüm konuları bize haber versinler. Biz güçlüyüz ama hız yapmak istiyoruz."

Yerlikaya, huzurun ve güvenin idamesi noktasında Hakkari'de gelinen noktayı, her türlü suçla mücadelede kararlılıklarını yansıtan rakamları paylaşmak istediğini söyledi.

Hakkari'de bu kabine döneminde mal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 47 azalttıklarını, 2 yıl önce 198 suç işlenmişken bu sayının 105'e indirildiğini belirten Yerlikaya, bunun daha da indirileceğini dile getirdi.

Bu suç oranlarını aydınlatma oranının yüzde 88,6'a yükseldiği, bu oranın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bilgisini veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Örneğin, evden hırsızlık bu güzel şehirde 2 yıl önce toplam 93 iken bu sayı 39'a düştü. Yani olay sayısı evden hırsızlıkta yüzde 58 azaldı. Aydınlatma oranı ise yüzde 79,5'in üzerinde. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2 yıl önce 71 iken 2024'te 42'ye geriledi. Yani olay sayısında yüzde 41 düşüş yaşandı. Bu alandaki aydınlatma oranımız da yüzde 93."

"Huzur varsa her şey mümkündür"

Yerlikaya, Hakkari'de, bu kabine döneminde yapılan operasyonlarla 12 organize suç örgütünün çökertildiğini, 57 kişinin tutuklandığını, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Yine bu kabine döneminde Hakkari'de 5 ton 278 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 128 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını belirten Yerlikaya, "Hakkari'de düzensiz göçle mücadelede bu kabine dönemimizde 118 operasyon yapıldı, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı, 17'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. 893 düzensiz göçmen yakalandı ve ülkelerine geri gönderildi. Biz, sokaklarımızın, mahallelerimizin, ilçe ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için varız. Huzur varsa her şey mümkündür. Yatırım da üretim de. Hakkari'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur" dedi.

Toplantıya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve MHP İl Başkanı Fatih Öztepe katıldı.

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla çay içti, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi.

Daha sonra Hakkari Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik'ten çalışmalarla ilgili bilgi aldı.