AA 20.08.2025 22:58

Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti

Çanakkale'de son haftalarda çıkan yangınların bazı tarım arazilerini teğet geçmesi, zirai alanların çevresinde düzenli bakım yapılmasının önemini gösterdi.

Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti
[Fotograf: AA]

İl genelinde çıkan yangınlardan orman alanlarının yanı sıra tarım arazileri de olumsuz etkilendi.

Çevresinde düzenli bakım yapılan tarım arazileri ise yangından büyük ölçüde zarar görmedi.

Eceabat'a bağlı Kumköy'de ailesiyle 30 dönüm alanda ceviz üretimi yapan Ahmet Diksin'in arazisi de yangından çok az etkilendi.

Diksin, yaptığı açıklamada, ceviz bahçesine 8 yıldır büyük emek verdiklerini, bahçeyi korumak için sürekli sürüm yaptıklarını ve ağaçların bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Amcası ile babasının, yangın haberini alır almaz köye geldiklerini anlatan Diksin, "Arazözlerle bahçeyi çevirdiler. Düzenli bakım yaptığımız için korumuş olduk bölgeyi. Alevler, sürülmeyen ve bakımsız olan yerleri tutuşturdu. Hem çalıştığımız için hem de Allah'ın takdiri, bu taraflara sirayet etmedi yangın. Bu da emek vermekle, çalışmakla alakalı bir şey. Hızlı şekilde müdahale edildiği için de bölge korunmuş oldu" diye konuştu.

Bahçede 120 ceviz ağacı bulunduğunu ifade eden Diksin, "Zamanında yetişilmeseydi ve düzenli bakım yapmış olmasaydık büyük zarara uğrayacaktık. Alevler arka taraftaki ağaçların bir kısmına çok yaklaşmış ve kurutmuş. İnsan en çok da verdiği emeğe üzülüyor. Ağaçlar tamamen büyümediği için henüz çok fazla verim alamıyoruz ama 700-800 kilograma yakın verim bekliyoruz." dedi.

