İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğiyle işten çıkarılan işçiler belediyeyi protesto etti.

Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, işlerini geri istedi.

İşçiler arasında 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerce ayağından vurulan gazisi Cengiz Özdemir de vardı.

Yüzde 89 oranında engelli olduğunu söyleyen Özdemir, 15 Temmuz sonrası işe alındığını, halı saha görevlisi olduğunu söyledi.

Özkan, "Ben kendilerine söyledim beni niye işten atıyorsunuz diye? Gazi olmam sebebiyle mi? onu söyleyemeyiz dediler. Sayın başkan namus şeref sözü dedi. Sadece vatandaşa değil, şehit yakını veya gazilerimize dokunulmayacak dedi. Buyurun işte buradayım." dedi.

Spor İstanbul Edirnekapı Tesisi Yöneticiliği yaparken işine son verilen Rasim Yağar da grup adına açıklama yaptı.

İşten çıkarılanların belediye ve belediye iştiraklerindeki çalışanlar olduğunu söyledi.

Yağar, "Bu arkadaşlarımız çalıştıkları süre içerisinde hiçbir şekilde sözlü ya da yazılı uyarı almamış, herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş, görevlerini aksatacak bir durum olmamıştır. " ifadelerini kullandı.