Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal A. ise son anda kurtuldu.
Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İş makinesi operatörü Kemal A. son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi.
Hafif yaralanan operatör Kemal A., Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Etiketler: Van Kar Yağışı
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