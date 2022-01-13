Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Buzlanan yol ve dikkatsizlik kazayla sonuçlandı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Yozgat´ta buzlanan yolda kayan otomobil, başka araca çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yozgat'ta dün etkili olan sağanak, gece yarısı kara dönüştü. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, yollarda buzlanma meydana geldi.
Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Buzlanma nedeniyle kazalar da meydana geldi. Buzlanan yolda kayan otomobil, diğer araçlara çarparak durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Buzlanma Trafik Trafik Kazası Yozgat
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