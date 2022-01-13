Yozgat'ta dün etkili olan sağanak, gece yarısı kara dönüştü. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, yollarda buzlanma meydana geldi.

Sabah erken saatlerde trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanma nedeniyle kazalar da meydana geldi. Buzlanan yolda kayan otomobil, diğer araçlara çarparak durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.