Kum torbasına vuruyorlar, tekme atıyorlar, ter döküyorlar... Kadın kick boksçular; taciz, gasp ve şiddet mağduru olmamak için eğitim alıyorlar.

"Kendimi savunmak için başladım"

Kendisini savunmak için kick boks eğitimi aldığını söyleyen bir kadın, "Kadın cinayetleri oluyor. Kendimi savunmak için başladım. 6 aydır bu sporu yapıyorum. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Savunma yöntemlerini öğreniyorlar

Yumruklar sert, tekmeler de sağlam... Yakın savunma sporlarından kick boks, kadınların da yeni gözdesi. Kadınlar burada hem spor yapıyor hem de kendini savunmayı öğreniyor.

Savunma sporunu öğrenen kadınların kendilerini daha özgüvenli hissettiğini söyleyen eğitmen

"Savunma sporlarına ilgi arttı"

Savunma sporunu öğrenen kadınların kendilerini daha özgüvenli hissettiğini söyleyen eğitmen Haydar Babacan, "Son zamanlarda genç kızların ve erişkin insanların kick boksa ilgisi ciddi anlamda arttı. Hem kendini savunabilmesi hem zinde olabilmesi hem de psikolojik anlamda kendilerini rahat hissettiriyor. Bu eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi savunabiliyorlar" açıklamasını yaptı.

"Hiç kullanmak zorunda kalmadım"

Kick boksa 6 yıl önce başladığını ifade eden kadın:

"Kick boksa 6 yıl önce kendimi savunmak için başvurdum. Maalesef kadın cinayetleri, kadına şiddet olaylarından dolayı bu spora yöneldim. Ancak hiç kullanmak zorunda kalmadım. İnşallah kimse de kullanmak zorunda kalmaz."

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Hüseyin Ertan