Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevde olan doktor, astsubay ve askeri sivil memurlarının da bulunduğu biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kütahya FETÖ Terörle Mücadele
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