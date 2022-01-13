Bartın-Sinop arasında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'de fırtına etkili olacak

Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.