Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Bartın-Sinop arasında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Akdeniz'de fırtına etkili olacak
Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
Etiketler: Bartın Fırtına Meteoroloji Sinop Ulaşım
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