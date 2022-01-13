Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ava çıktı, domuz saldırısına uğradı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da av sırasında yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı, silahını sopa gibi kullanarak kendini savundu.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Karla kaplı Göçerler Mahallesi'nde yaban domuzu ile karşı karşıya kalan avcı, “hoşt hoşt” diyerek domuzu uzaklaştırmaya çalıştı.
Arkadaşları, “Bak geliyor, senden tarafa geliyor” diyerek arkadaşını uyardı.
Domuz ile burun buruna gelince tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp kendini savunan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı.
Arkadaşlarının, “Kendini kurtar kendini kurtar” diye bağırması üzerine ürken yaban domuzunu izini kaybettirdi.
Yaban domuzu ile avcıların yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Antalya Cep Telefonu Doğal Yaşam Yaban Domuzu
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