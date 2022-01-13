Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Karla kaplı Göçerler Mahallesi'nde yaban domuzu ile karşı karşıya kalan avcı, “hoşt hoşt” diyerek domuzu uzaklaştırmaya çalıştı.

Arkadaşları, “Bak geliyor, senden tarafa geliyor” diyerek arkadaşını uyardı.

Domuz ile burun buruna gelince tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp kendini savunan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı.

Arkadaşlarının, “Kendini kurtar kendini kurtar” diye bağırması üzerine ürken yaban domuzunu izini kaybettirdi.

Yaban domuzu ile avcıların yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.