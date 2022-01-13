Almanya'da gitmek isteyen Murat K., taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele sahte dolarla ödeme yapan şahıs, daha sonra aynı yolla uçak bileti aldı.

Taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi.