Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sahte dolarla yurt dışına çıkmak isteyen kişi havalimanında yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Üzerinde taşıdığı sahte 2 bin 700 dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Almanya'da gitmek isteyen Murat K., taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksicinin ücretini ve bagajlarını taşıyan personele sahte dolarla ödeme yapan şahıs, daha sonra aynı yolla uçak bileti aldı.
Taksici polise giderek yolcunun kendisine sahte para verdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Yapılan incelemede yeri tespit edilen Murat K., gözaltına alındı.
Yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 bin 700 dolar ele geçirildi.
Etiketler: Almanya Dolandırıcılık Dolar İstanbul Havalimanı
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