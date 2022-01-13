Diyarbakır’da Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Saldırıda 29 yaşındaki polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi ve 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem, 35 yaşındaki Lokman Açıkgöz ile 11 yaşındaki oğlu Murat Alper ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Açıkgöz ile polis eşi Esra Köse Başaran unutulmadı.

Kaymakamlık tarafından, saldırının meydana geldiği alanda yapılan anıt önünde düzenlenen anma programında, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Programa, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alana, saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı branda asıldı.