Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, köyleri ziyaret ederek, Trakya'da yağan karın, buğdayın gelişiminin normalleşmesini sağladığını söyledi.

Buğday ekili tarlalarda incelemede bulunan Bayazıt, aralık ayından bu yana sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsattı.

Bu durumun, buğdayın gelişme sürecini hızlandırdığını vurgulayan Bayazıt, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava nedeniyle azot ihtiyacı ön plana çıkmış ve çiftçilerimizde üst gübre uygulamaları konusunda zaman kargaşası yaşamıştı. İlimizde yağan kar, hava sıcaklığının düşmesine ve buğdayın gelişiminin normalleşmesini sağladı. Kar yağışı çiftçilerimizi sevindirdi, çiftçilerimize hayırlı, bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Büyükdöllük köyünden çiftçi Reşat Deliormanlı, kar yağışının tarlada ekili buğdaya büyük fayda sağladığını söyledi.

Deliormanlı, kar yağışının, buğdayın hızlı gelişmesini durdurarak sürece katkıda bulunduğunu anlattı:

"Soğuk hava ve kar yağışı buğdayın vaktinden önce büyümesini engelledi. Buğday vaktinden önce büyüseydi verim düşük olacaktı. Kar yağışı bizi sevindirdi."

Tekirdağ ve Kırklareli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, buğdayların bu dönemde soğuk havaya ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle kar yağışının ekili alanlara olumlu yansıdığını söyledi.

Yağışların üreticiyi sevindirdiğine değinen Şaylan, tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilik yapan Rasim Aydın ise kar yağışına en çok çiftçilerin sevindiğini dile getirdi.

Gübre atım zamanının yaklaştığına işaret eden Aydın, karın aynı zamanda bitkiye doğal azot imkânı sağladığını vurguladı.