Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sahte içkiden bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta yaşayan 62 yaşındaki T.Ş., evde gece saatlerinde alkol aldıktan sonra kardeşi N.Ş. tarafından yatağına götürüldü.
Sabah kalktığında T.Ş'yi hareketsiz bulan kardeşi, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, T.Ş'nin yanında içki şişeleri buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, T.Ş'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.
T.Ş.'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Sahte İçki
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