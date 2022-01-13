Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Mersin'in Anamur ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depremle ilgili bilgileri paylaştı.
Sarsıntı saat 12.43'te ve 19.80 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 61.00 km. Anamur (Mersin)
Tarih-Saat : 13.01.2022, 12:43:14 TSİ
Enlem : 35.5160 N
Boylam : 32.4770 E
Derinlik : 19.80 km
Detay : https://t.co/j4M9O1aYIz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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