Antalya'nın Manavgat İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

E.H., A.C.D., S.K., İ.Ş. ve R.R.'nin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sahte kimlik numarası verdi

Gazipaşa ilçesinde de yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü kimlik göstermedi ve verdiği T.C. kimlik numarasının da başkasına ait olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrolde, şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan aranan M.K. olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.