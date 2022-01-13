Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
E.H., A.C.D., S.K., İ.Ş. ve R.R.'nin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sahte kimlik numarası verdi
Gazipaşa ilçesinde de yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü kimlik göstermedi ve verdiği T.C. kimlik numarasının da başkasına ait olduğu tespit edildi.
Yapılan kontrolde, şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan aranan M.K. olduğu belirlendi.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Narkotik Uyuşturucu
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