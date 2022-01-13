Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antifriz içen kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Konya'da bir kişi, içtiği antifriz nedeniyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil tamircisi olarak çalışan Seyit Ali Aktan, arkadaşları ile girdiği iddia nedeniyle yarım çay bardağı antifriz içti.
Kısa süre sonra rahatsızlanan Aktan, hastaneye kaldırıldı.
Aktan, Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Konya Şehir Hastaneleri
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