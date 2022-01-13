Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA/AA
Bakiyesi yetersiz çıktı, otobüsteki yangın tüpünü çaldı
Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen yolcunun, İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca araçtaki yangın tüpünü alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Beykoz-Mecidiyeköy arasında çalışan İETT otobüsüne Levent durağında binen bir kişinin, İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.
Kartına yükleme yapılması istenen yolcu, araçtan inmeyerek şoförle tartışmaya başladı. Şoför, kabinden çıkarken kapısını iten kişi, araçtan indi.
Ardından tekrar İETT otobüsüne binen şahıs, ön taraftaki yangın tüpünü alıp kaçtı.
Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Haberler
- 14:31
- 14:23
- 14:18
- 14:12
- 14:05
Sıradaki Haber
Sahipsiz pitbull rehabilitasyon merkezine götürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz