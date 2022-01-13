Van’ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde başıboş pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar, polislere haber verdi.

Bölgeye gelen belediye ekipleri, yakaladıkları köpeği hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Zabıta Müdürü Tarık Fatih, tehlikeli ırklar listesinde yer alan köpekler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İhbar üzerine sokakta pitbull köpeği yakaladıklarını vurgulayan Fatih, köpeğin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınacağına değindi.