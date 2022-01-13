Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahipsiz pitbull rehabilitasyon merkezine götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Van'da belediye ekipleri, sahipsiz dolaşan pitbull cinsi köpeği hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.
Van’ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde başıboş pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar, polislere haber verdi.
Bölgeye gelen belediye ekipleri, yakaladıkları köpeği hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Zabıta Müdürü Tarık Fatih, tehlikeli ırklar listesinde yer alan köpekler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İhbar üzerine sokakta pitbull köpeği yakaladıklarını vurgulayan Fatih, köpeğin hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınacağına değindi.
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