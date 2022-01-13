Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte 23 bin euro ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin euro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte döviz kullanıldığı belirlenen Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerindeki aramada 46 adet 500 euroluk sahte banknot bulundu.
Polis, işletmedeki Ç.K'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Euro Mersin Sahte Para
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