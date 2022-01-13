Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vuran kişiye 1286 TL ceza
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'da av tüfeği ile sokak köpeğini yaralayan Y.Ş.’ye hayvana kötü muamele suçundan 1286 TL para cezası kesildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, Sarıgöl'ün kırsal Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş.'nin, bir sokak köpeğini av tüfeği ile vurarak yaraladığı bilgisi ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, gövdesine çok sayıda saçma isabet eden yaralı köpeği veterinere götürdü. Polis tarafından gözaltına alınan 54 yaşındaki Y.Ş.'nin olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu.
Hayvana kötü muamele suçundan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 1286 TL para cezası kesilen Y.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Manisa Sokak Hayvanları
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