Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, Sarıgöl'ün kırsal Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş.'nin, bir sokak köpeğini av tüfeği ile vurarak yaraladığı bilgisi ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, gövdesine çok sayıda saçma isabet eden yaralı köpeği veterinere götürdü. Polis tarafından gözaltına alınan 54 yaşındaki Y.Ş.'nin olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu.

Hayvana kötü muamele suçundan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 1286 TL para cezası kesilen Y.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.