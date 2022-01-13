Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri dolandırdılar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, turistlerden para alan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yemen uyruklu Aminat A'nın, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce parasının alındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Aminat A'nın durdurulduğunu söylediği bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.
4 şüphelinin, Yemen uyruklu turisti durdurarak sorular sorduğu, üzerini ve çantasını aradığı tespit edildi.
Polis, İran uyruklu Ahmet A., Şahin C., Mehdi B.Z. ile Macid A'nın aynı yöntemle 7 ayrı olaya daha karıştıklarını ve turistlerin 5 bin 300 dolar ile 4 bin 800 euro paralarını aldıklarını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul Polis
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