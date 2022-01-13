Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da 464 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tunceli, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 464 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları devam ediyor.
Doğu Anadolu'da, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi Tunceli ve Ağrı'da 163'er, Kars'ta 51, Ardahan'da 39, Erzincan'da 35, Iğdır'da 13 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Ekipler, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı.
Öte yandan, çok sayıda yolun ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldığı belirtildi.
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