Doğu Anadolu'da, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi Tunceli ve Ağrı'da 163'er, Kars'ta 51, Ardahan'da 39, Erzincan'da 35, Iğdır'da 13 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ekipler, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı.

Öte yandan, çok sayıda yolun ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldığı belirtildi.