Enes Gül'ün, ailesine, öğretmenine ve arkadaşlarına her fırsatta Türk bayrağına ve polislere olan sevgisini anlatması üzerine babası Abdulkadir Gül, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere iletti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın oluşturduğu, özel harekat, yunus, çevik kuvvet ve trafik şubesinden polislerin yer aldığı ekip, Enes'in eğitim gördüğü Şirinler Anaokuluna gitti.

Türk bayrakları ve hediyelerle sınıfa giren polisleri gören çocuklar, şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Getirdikleri Türk bayrağını öperek Enes'e teslim eden ekipler, hediyeleri tüm sınıfa dağıttı.

Sürprizden büyük mutluluk duyan Gül, "Polisler iyi insanlar çünkü suçluları yakalıyorlar. Onları ve bayrağımızı çok seviyorum. Babam da mesaj atmıştı ve bayrak istemiştik. Onun için buraya geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Çocukların vatan ve bayrak sevgisiyle büyümesi çok önemli”

Abdulkadir Gül’de oğlunun polislere ve Türk bayrağına büyük sevgi duyduğunu, polislerle tanışmayı çok istediğini vurgulayarak, bunun için CİMER üzerinden yetkililerle iletişime geçtiğine değindi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru da çocukların vatan ve bayrak sevgisiyle büyümesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlattı:

"6 yaşındaki Miran Enes anne ve babasına polisleri çok sevdiğini, bizimle tanışmak istediğini söylemiş. Ailesi de CİMER üzerinden talepte bulundu. Emniyet Müdürümüz de böyle bir sürpriz yapmamızı istedi. Hediyelerimizi ve bayrağımızı alıp sınıfında onu ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Bu bizi de çok mutlu etti."

Gül, oğluna yapılan sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.