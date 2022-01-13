Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet gecekondunun üzerine devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da su taşıyan kamyonet gecekondunun üzerine devrildi. Kazada araç sürücüsü ve gecekonduda yaşayan bir kişi yaralandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, su taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun aşağısında kalan gecekondunun üzerine devrildi.
Kazada sürücü ve gecekonduda yaşayan bir kişi yaralandı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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