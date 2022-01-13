Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tefecilik operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İstanbul'da "Kene" operasyonu kapsamında, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen 2 farklı soruşturma kapsamında, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenlediği "Kene" adı verilen operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 2 tüfek ile çok sayıda mermi, çek ve senet ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin yakala çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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