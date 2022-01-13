Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Taraşçı Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Ergen, evdeki eşi Arife Ergen, kızı Tuana Ergen ve Fatma Sözen ile sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirterek 112 Acil Servis ekiplerini aradı.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
Sıradaki Haber
BUDO'da sefer iptalleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz