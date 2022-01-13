Taraşçı Mahallesi'nde ikamet eden İhsan Ergen, evdeki eşi Arife Ergen, kızı Tuana Ergen ve Fatma Sözen ile sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirterek 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.