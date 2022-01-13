Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rahatsızlanan 2 aylık bebeğe 4 saatlik çalışmayla ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mezrada hastalanan 2 aylık bebek, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Erzincan'ın Refahiye İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kalkancı köyü Yağmurtepe mezrasında rahatsızlanan Yamaç Balkış'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden destek talebinde bulundu.
Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle 4 saatlik çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtı.
Sağlık görevlileri, traktörle mezranın girişine getirilen bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Minik Yamaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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