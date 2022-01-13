Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'da sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına
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