Kaza saat 00.00 sıralarında Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre Zincirlikuyu istikametinde Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki yabancı uyruklu sürücünün kullandığı Azerbaycan plakalı lüks otomobil, Oktay Aray’ın kullandığı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce, yol kenarındaki bariyerlere, ardından da park halindeki midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksinin sürücüsü Oktay Aray, camdan fırlayarak kullandığı taksinin altında kaldı.

Taksi sürücüsü ağır yaralandı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın altında kalan taksi sürücüsü Oktay Aray itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Oktay Aray’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.