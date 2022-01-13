Bayburt genelinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün için eğitime ara verildi.

Tunceli

Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bir gün tatil edilmesine karar verildi.

Ordu

Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.

Konya

Konya'da da yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde dersler uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecek.

Açıklamalarda, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiği duyuruldu.