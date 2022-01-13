Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renge büründü
[Fotoğraf: AA]
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, rahim ağzı kanserine dikkati çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.
Her yıl ocak ayında rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) konusunda birçok farkındalık çalışması yapılıyor.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bu çerçevede ilk kez rahim ağzı kanserine dikkati çekmek için yeşil ışıkla aydınlatıldı.
Aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar sürecek.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Kanser İstanbul
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz