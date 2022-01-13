Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 02:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika İzmir Deprem AFAD Ege Denizi
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