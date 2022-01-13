Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.
Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.
17 kişi gözaltına alınmıştı
Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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