Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düşme sonucu yaralanan bir kişi ile felç geçiren hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan alınarak Çanakkale'ye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye operasyonuna ilişkin fotoğrafların yer aldığı paylaşımda her iki vatandaşa da acil şifalar dileğinde bulunuldu.