Ayvalık ilçesi açıklarındaki iki can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içindeki toplam 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.