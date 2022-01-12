Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarındaki iki can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içindeki toplam 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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