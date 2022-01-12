Asım Karlıdağ'ın kullandığı amyonet, Bekirli Küme Evleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Yaralanan ve araçta sıkışan Karlıdağ, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Karlıdağ, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.