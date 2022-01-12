Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Asım Karlıdağ'ın kullandığı amyonet, Bekirli Küme Evleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Yaralanan ve araçta sıkışan Karlıdağ, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Karlıdağ, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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