MSB: Karadeniz'de şüpheli cisimler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timlerince yerinde imha edildiğini duyurdu.

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi.”

Bakanlıktan yapılan paylaşımda imha edilen anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.