Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs polis aracına çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da kontrolden çıkan minibüs, önce trafik polisi aracına, ardından karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.
Manisa-İzmir kara yolu güzergahı üzerindeki araç yangını nedeniyle çevre güvenliği sağlayan trafik polisi aracına, Mehmet Mercan yönetimindeki minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs, Ali İsmet Uçar'ın kullandığı otomobile de çarptı.
Yaralanan polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güzergahtaki trafik akışının aksamasına sebep oldu.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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