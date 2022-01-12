Erzincan'da başıboş köpekler, ekmek almaya giden çocuğa saldırdı. Köpeklerden kaçan çocuk, son anda bakkala sığıdı.

Köpeklerin saldırısından yara almadan kurtulan çocuk rahat bir nefes aldı.

Bakkalın etrafında bekleyen köpekler ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Köpekler bizi sürekli kovalıyor"

Saldırıdan kurtuluşunu anlatan çocuk, "Biz ekmek almaya gelirken bizi kovalayan köpekler var. Yani burada çok fazla köpek var. Ekmek almaya gelirken, parka gelirken bizi kovalıyorlar" dedi.

Direğe tırmandı

Benzer bir olay Kahramanmaraş'ta yaşandı. Sokak köpekleri yine bir çocuğun etrafını sardı. Köpeklerden korkup kaçan çocuk çareyi elektrik direğine tırmanmakta buldu.

Korku ve paniğe kapılan çocuğun köpekleri yanından uzaklaştırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.