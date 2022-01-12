Muğla'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe'nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkii ve çevre yolundaki bazı evler, tarım alanları ve ahırlar su altında kaldı.

Bölgeye giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yağış nedeniyle karadan ulaşımın olmadığı bölgeye botla ulaştı.

Ekipler, Karabağlar Yaylası'ndaki ahırlarda mahsur kalan 120 küçükbaş, 10 büyükbaş, 100 tavuk ve köpeği kurtardı. Hayvanları kurtarılan vatandaşlar AFAD ekiplerine teşekkür etti.