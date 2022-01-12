İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın teklifiyle gündeme alınan, salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarıyla ilgili madde görüşüldü.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK A.Ş.'ye ait otoparklardan 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.