Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Uçuşlarda yüzde 15 oranında azaltma yapılacak"

Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.