Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 06:00 ile 11:59 arasında yüzde 15 azaltılarak yapılacak.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.
"Uçuşlarda yüzde 15 oranında azaltma yapılacak"
Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.
Etiketler: Hava Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı
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