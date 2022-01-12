İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Sanat, Kültür ve Taraftar sokaklarında yapılan çalışmalarda, 123 sentetik ecza, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, 607 gram sentetik uyuşturucu, 29,24 gram eroin ve 2,61 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 24 şüpheli yakalandı.