Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Sanat, Kültür ve Taraftar sokaklarında yapılan çalışmalarda, 123 sentetik ecza, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, 607 gram sentetik uyuşturucu, 29,24 gram eroin ve 2,61 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 24 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Uyuşturucu Van
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