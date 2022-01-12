Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te tekstil deposunda yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te bir tekstil deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Mimar Kemalettin Mahallesi Büyük Haydar Efendi Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, deponun üst katında ikamet eden yabancı işçilerden 4'ü yoğun dumandan etkilendi.
İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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