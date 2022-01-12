Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de bin 339 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje, yüzük ve sikkeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Şırnak'ta ikamet eden A.Ç. ve V.H'nin tarihi eser niteliği olan çok sayıda sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilçesine sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Sevkin gerçekleştiği araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 obje, 72 yüzük ve bin 250 sikke bulundu.
Gözaltına alınan A.Ç. ve V.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin Tarihi Eser
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