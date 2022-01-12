İl Jandarma Komutanlığınca, Şırnak'ta ikamet eden A.Ç. ve V.H'nin tarihi eser niteliği olan çok sayıda sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilçesine sevk edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sevkin gerçekleştiği araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 obje, 72 yüzük ve bin 250 sikke bulundu.

Gözaltına alınan A.Ç. ve V.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.