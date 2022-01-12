Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İ.Y. idaresinde tır, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında B.O'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler İ.Y, B.O. ile İ.O. ve H.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:45
- 22:57
- 22:28
- 23:09
- 22:19
Sıradaki Haber
Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz