İ.Y. idaresinde tır, Niğde-Adana kara yolu Sazlıca kavşağında B.O'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler İ.Y, B.O. ile İ.O. ve H.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.