3 yaşındaki çocuk ölü bulundu: Anne ve dayı gözaltında
Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın evde ölü bulunmasına ilişkin annesi ve dayısı gözaltına alındı.
Cemil Mahallesi'ndeki yaşayan Kader Karadeniz, sabah kızı Ayşenur uyanmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kazık'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, anne Kader Karadeniz ile dayı Hızır Ç'yi gözaltına aldı.
Dayının şiddet uyguladığı iddiası
Hızır Ç'nin ifadesinde, gece Ayşenur'un ses çıkararak gürültü yaptığını, susturmak için çocuğa tekme attığını, tekmenin neresine geldiğini bilmediğini söylediği iddia edildi.
Anne Karadeniz'in de kardeşinin hareketinden haberi olmadığını ifade ettiği kaydedildi.
Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.
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