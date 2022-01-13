Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde boğulmak üzere olan köpek, kayıkla gezintiye çıkanlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde tekne turu yapan işletmenin sahipleri, gölün açıklarında bir köpeğin olduğunu fark etti.
Kayıkla köpeğin yakınına giden iki kişi, bir süre hayvanı sudan çıkarmak için uğraştı ama başarılı olamadı. Yüzmekten yorulan kurt köpeği, kayığa yanaşınca işletme sahipleri hayvanı kurtardı.
Karaya çıkartıldıktan sonra kurulanan köpeğin, yaklaşık bir haftadır kayıp olduğu ve sahibine teslim edildiği öğrenildi.
Köpeğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: Köpek Sapanca Gölü
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