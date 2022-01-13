Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinden Bozkır ilçesine yolcu taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki ticari minibüs, buzlanmanın etkili olduğu Harmanpınar Mahallesi kavşağında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü A.E ile minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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